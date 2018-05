Juventus su Di Maria, saldi PSG anche per Meunier

Il Paris Saint Germain potrebbe svendere in estate: la Juventus si mette in coda e punta sia Thomas Meunier sia Angel Di Maria

Ancora non è tempo di saldi, ma probabilmente il Paris Saint Germain sta preparando la vetrina. La Juventus si è messa sulle tracce sia di Angel Di Maria sia di Thomas Meunier, due giocatori che potrebbero terminare in estate la loro esperienza sotto la Torre Eiffel. La Juve è da sempre attenta agli esuberi del PSG, come ha dimostrato l’affare Blaise Matuidi la scorsa estate, ma adesso punta al colpaccio vero. A destra serve un giocatore che possa sostituire Stephan Lichtsteiner e Meunier sembra essere il nome perfetto per la Vecchia Signora. Anche se Matteo Darmian rimane l’obiettivo più facile da prendere – anche perché il Manchester United non spara alto sul prezzo -, Meunier fa gola per la sua esperienza internazionale. Ha patito la concorrenza di Dani Alves e probabilmente vorrà andare via in estate, la Juve lo tenta e potrebbe provare un’offensiva.

Per la Juventus Di Maria è un obiettivo “storico”

Il nome più caldo, però, riguarda la trequarti. Uno dei sogni della coppia formata da Giuseppe Marotta e Fabio Paratici è Angel Di Maria, ormai da molto tempo. Costa quaranta-cinquanta milioni di euro, ma la Juve potrebbe avere il coltello dalla parte del manico dato che Di Maria ha ancora solo un anno di contratto con il PSG e il prezzo potrebbe abbassarsi rapidamente. Contrariamente a Meunier, il Fideo sta trovando spazio nel PSG anche se la partenza di Unai Emery potrebbe cambiare le carte in tavola. Anche per questa estate il PSG promette scintille sul mercato, quindi potrebbe esserci qualche arrivo importante e, di conseguenza, partenze di spessore. Di Maria è uno degli indiziati per l’addio, la Juventus lo sa e si mette sulle sue tracce.