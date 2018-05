Matteo Darmian è finito nel mirino della Juventus, così come di altri top club italiani, e Mourinho ha fatto chiarezza sul futuro del terzino

Non è dato sapere se sia la Serie A a mancare più a Darmian oppure il contrario, ma la cosa certa è che il futuro del duttile terzino ex Torino, ed elemento portante della nazionale italiana, sia, ora come ora, un vero e proprio rebus. Il diretto interessato non ha nascosto la nostalgia per l’Italia, così come la risposta di Josè Mourinho non si è fatta attendere. Il manager del Manchester United ne ha parlato nel corso di una press conference:

«Nel momento in cui un calciatore vuole andar via, io e la società valutiamo quale sia l’offerta migliore. Se essere felici per loro (Blind e Darmian, ndr) significa lasciare lo United, allora vedremo cosa accadrà». Poi lo Special One rende nota la sua posizione in merito: «Entrambi fanno parte del mio progetto tecnico tattico, non voglio venderli ma tenerli». Tradotto, il Manchester United non vuole liberarsi dei due difensori in questione, però sarebbe pronto a cederli se manifestassero la volontà di essere felici altrove. Torino, sponda Juventus, il posto dove ritrovarla la felicità, e magari anche la titolarità con continuità.