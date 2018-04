La Juve chiama, Darmian risponde: «Mi manca l’Italia, valuterò a fine stagione»

Matteo Darmian è uno degli obiettivi più importanti della Juventus per il prossimo mercato ed il terzino non ha affatto escluso l’ipotesi di tornare in Serie A

La stagione di Matteo Darmian al Manchester United è stata contraddistinta da alti e bassi: l’avvincente corsa alla vetta del City, lo spazio concessogli da Mourinho, non sempre generoso con lui, e la grande esperienza accumulata giocando in un campionato come la Premier League. Il terzino ha parlato di questo e di altro ai microfoni di Sky Sport: «Personalmente questa stagione mi sta rafforzando a livello caratteriale. Non sempre si può giocare con continuità, ma ho sempre rispettato le scelte degli allenatori nel corso della mia carriera. Ho lavorato duramente e spero di raccogliere quanto seminato».

Il focus del discorso, quindi, si sposta sul suo futuro. Darmian è finito nel mirino della Juventus e si parla già di accordo tra le parti. Matteo ha commentato così: «L’Italia mi manca, però ho intenzione di finire la stagione nel migliore dei modi per poi fare le mie valutazioni. L’interesse della Juve? Non può che farmi piacere, d’altronde parliamo di un grande club. Io, però, ho in mente quelli che sono i miei obiettivi e valuterò a tempo debito».