Guardiola vince la Premier: City già campione

Il Manchester City è matematicamente campione d’Inghilterra: Pep Guardiola vince la Premier grazie a… Mourinho!

Mancava solo la matematica ed è arrivata: il Manchester City è campione d’Inghilterra. La squadra allenata da Pep Guardiola ha vinto la Premier League per la quinta volta nella propria storia con ben 5 giornate d’anticipo. A consegnare il titolo ai Citizens è il Manchester United di Mourinho, sconfitto quest’oggi 1-0 in casa dal West Bromwich Albion.

Nella settimana più complicata della stagione – il City è stato eliminato in Champions dal Liverpool – arriva dunque una grande gioia per il tecnico spagnolo, che vince per la prima volta in carriera il campionato inglese.