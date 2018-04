Darmian, sì alla Juventus: c’è l’accordo

Il giocatore del Manchester United ha detto sì al trasferimento alla Juventus. Darmian si avvicina ai bianconeri: le ultimissime

Matteo Darmian ha detto sì alla Juventus. Il giocatore del Manchester United è pronto a lasciare il club inglese al termine della stagione. L’ex Toro ha un contratto fino al 2019 con il club allenato da José Mourinho e non rientra più nei piani del tecnico portoghese che lo ha utilizzato con il contagocce. La Juventus, alla ricerca di un nuovo terzino in vista della partenza di Lichtsteiner (è in scadenza e non rinnoverà) è pronta a mettere le mani sul giocatore dello United.

Darmian ha accettato la proposta della Juventus ed è pronto a tornare in Italia. Secondo Tuttosport c’è un accordo di massima tra il terzino, abile a giocare a destra ma anche a sinistra, e la Juventus. Ora toccherà a Beppe Marotta trovare l’intesa con il Manchester United ma non dovrebbe essere difficile. I Red Devils metteranno in vendita il giocatore italiano, la Juventus ci proverà e farà un tentativo importante nelle prossime settimane. La rifondazione della Juventus partirà con il terzino classe 1989 ex Torino e Milan. Un nuovo esterno destro basso per la Juve: i bianconeri bussano alle porte dello United per Darmian.