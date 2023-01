Di Maria senza testa e presuntuoso: bacchettata sulle pagelle per l’argentino

Di Maria entra nella ripresa contro il Monza, combina poco o nulla e fa infuriare tutti con quella rabona anziché calciare in porta

Di Maria entra nella ripresa contro il Monza, combina poco o nulla e fa infuriare tutti con quella rabona anziché calciare in porta.

Per Tuttosport, il voto dell’argentino è 4. Il peggiore in campo forse più per il modo con cui è entrato che per l’effettiva prestazione. «Lo status di campione del mondo non gli impedisce una rabona utile soltanto a compiacere se stesso. Non è più un ragazzino e dovrebbe dimostrarlo coi fatti».