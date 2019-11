Paulo Dybala si confessa: il gioco di Maurizio Sarri lo diverte di più, e le prestazioni dell’argentino lo confermano

Paulo Dybala si racconta in una lunga intervista a El Pais. Ecco il passaggio dedicato alle innovazioni del gioco di Sarri.

DYBALA – «Ha un modo di intendere il gioco completamente diverso. Per me e, forse anche per il resto degli attaccanti, è più divertente. Abbiamo più la palla e creiamo più occasioni. Ti permette di rischiare e fare qualcosa di diverso perché sai che avrai un’altra possibilità. E questo ti dà molto: impari, giochi veloce e attacchi tutto il tempo. Ci sono partite in cui creiamo 20 occasioni, immagini cosa sia per un attaccante».