Juventus, Elkann chiarisce: «Chiunque sia interessato alla Juventus, azionisti o sponsor, noi siamo sempre aperti ma...»

Juventus, l’amministratore Delegato di Exor John Elkann fa il punto: «Chiunque sia interessato alla Juve, noi siamo sempre aperti ma…»

La Juventus apre ufficialmente un nuovo capitolo della sua storia. Durante la presentazione della partnership tra Stellantis e la Fondazione Milano Cortina 2026, l’Amministratore Delegato di Exor, John Elkann, ha delineato il futuro della società bianconera, affidando piena fiducia al nuovo allenatore Luciano Spalletti.

“Spalletti riporti la Juventus alla vittoria”

Il passaggio più atteso riguardava proprio la guida tecnica. Dopo la lunga crisi di risultati – otto gare senza successi – che ha portato all’esonero di Igor Tudor, Elkann ha consegnato a Spalletti un mandato chiaro: riportare la Juventus a vincere. Una frase netta, che certifica la convinzione della proprietà nel tecnico toscano, ritenuto l’uomo giusto per rilanciare la squadra. Le prime due vittorie consecutive (contro Udinese e Cremonese) hanno già dato un segnale di inversione di rotta.

Apertura a nuovi investitori, ma Exor resta il perno

Il futuro della Juve non si gioca solo sul campo. Elkann ha affrontato anche i temi societari, ricordando l’apertura a nuovi azionisti e sponsor, come già avvenuto con l’ingresso di Tether. «Chiunque sia interessato alla Juventus, azionisti o sponsor, noi siamo sempre aperti», ha dichiarato. Una disponibilità che, tuttavia, non mette in discussione il ruolo centrale di Exor: «L’importante è che il nostro rapporto con il club non venga mai messo in discussione».

LEGGI DI PIU’ SU JUVENTUSNEWS24