L’amministratore delegato della Juventus, Giuseppe Marotta, è alla caccia di un secondo portiere: piace soprattutto Perin del Genoa

La Juventus è fresca vincitrice della Serie A 2017/2018. I bianconeri hanno raggiunto un traguardo storico, conquistando il settimo scudetto consecutivo. Mai nessuno ci era riuscito prima di loro, ma non è il momento di adagiarsi sugli allori. Marotta e Paratici, infatti, sono già al lavoro per puntellare la rosa in vista della prossima stagione. Si cerca soprattutto un secondo portiere da affiancare a Szczesny. Il nome buono sembrerebbe essere quello di Mattia Perin del Genoa.

Proprio l’amministratore delegato Giuseppe Marotta ha commentato il possibile interesse della Juventus: «Stiamo valutando il ragazzo. Preziosi è stato bravo a creare una competizione con le altre squadre per il suo acquisto. Tuttavia non esiste ancora una trattativa concreta tra noi e il Genoa. Stiamo cercando un secondo portiere che possa essere al livello del titolare». Vedremo come si evolverà al situazione e se sarà davvero a Torino il futuro di Perin.