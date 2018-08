Juventus, sorride Allegri: la Germania lascia a casa Emre Can e Khedira

Il ct della Germania Joachim Löw ha escluso dall’elenco dei convocati per le prossime due partite i due centrocampisti della Juventus Khedira ed Emre Can

La Juventus sta svolgendo la preparazione alla Continassa per cercare di portare a casa il terzo successo di fila della stagione nella gara di sabato contro il Parma. La squadra di Allegri, difatti, nel secondo anticipo della terza giornata sarà ospitata dal club emiliano, prima della pausa che vedrà l’esordio della nuova competizione per le Nazionali: la UEFA Nations League. In vista del torneo, la cui gara inaugurale si disputerà il prossimo 6 settembre tra la Francia campione del Mondo e la Germania, i vari commissari tecnici stanno diramando l’elenco dei convocati che prenderanno parte alle partite in programma a settembre.

Oggi il ct della Germania Joachim Löw ha reso note le convocazioni per le due gare che affronteranno i tedeschi prima contro la Francia in Nations League e in seguito contro il Perù in amichevole. Quasi a sorpresa, Low non ha incluso in questo elenco i due centrocampisti della Juventus Sami Khedira ed Emre Can, fattore che sicuramente farà sorridere il tecnico bianconero Massimiliano Allegri.