Juventus, Gravina sui bianconeri: «La Juventus è un modello ideale per il calcio italiano. Campionato? Se la giocherà fino alla fine»

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato della Juventus elogiando le infrastrutture della società bianconera. Le parole

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è stato intervistato a margine dell’evento Gran Galà Hearts ed ha parlato anche della Juventus elogiando la società bianconera. A seguire le sue parole.

PAROLE – «Vi confesso che sono stato nella sede della Juventus: è sempre molto bello perché la Juventus è un modello ideale per il calcio italiano. È un modello per le infrastrutture. Oggi ho toccato con mano uno stadio di avanzamento ulteriore in questo settore. Peccato per i risultati, però il nostro campionato è particolarmente avvincente, molte squadre sono attrezzate. La Juventus è lì e se la giocherà con tutte le altre fino alla fine»