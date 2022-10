Juventus, Cherubini mette gli occhi su un terzino del Benfica: le ultime

La Juventus affronterà il Benfica martedì in Champions e sarà l’occasione per Cherubini per visionare Alex Grimaldo

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è il terzino in cima alla lista visto il suo contratto in scadenza. I bianconeri potrebbero provare a strapparlo a prezzo di saldo a gennaio.