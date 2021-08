Juventus, incontro tra Antun e Cherubini per Dybala – VIDEO

Cherubini alla Continassa: oggi l’incontro con Antun per Dybala. Il dirigente della Juventus arrivato in sede

(dagli inviati di Juventusnews24.com) – Alle 9.30 di questa mattina Federico Cherubini ha varcato i cancelli della Continassa, luogo in cui è in programma l’incontro con Jorge Antun per iniziare a intavolare la trattativa del rinnovo di Paulo Dybala.

Situazione ferma a qualche mese fa, con la scadenza prevista per il 30 giugno 2022. Il blitz del procuratore alla Continassa è atteso in mattinata. Difficilmente arriverà subito la fumata bianca per la firma, ma sarà l’occasione per ripresentarsi al tavolo e ridiscutere tutti i dettagli.