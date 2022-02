Juventus, infortunio Bernardeschi: le condizioni in vista del derby

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Juventus monitora l’infortunio di Bernardeschi: le condizioni dell’esterno in vista del derby contro il Torino

Juve al lavoro per preparare nel miglior modo possibile il derby in programma venerdì sera. Una partita alla quale, molto probabilmente, non prenderà però parte Federico Bernardeschi.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, l’esterno continua ancora a lavorare a parte e difficilmente riuscirà a recuperare per la gara contro i granata. Più probabile che il suo ritorno avvenga solamente dopo.

