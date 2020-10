Juventus, infortunio Bonucci: problema muscolare per il difensore

Leonardo Bonucci si è infortunato contro l’Hellas Verona

Brutte notizie per Andrea Pirlo durante la partita contro l’Hellas Verona. Leonardo Bonucci ha infatti lasciato il campo al 75′ per un problema fisico: al suo posto Frabotta. Infortunio per il difensore, che si aggiunge a quelli in difesa di Chiellini, De Ligt e Alex Sandro.

Problema muscolare per Bonucci, con una smorfia di dolore che preoccupa Pirlo. Da valutare le sue condizioni in vista della partita di mercoledì in Champions League col Barcellona.