Juventus, Jenas e l'aneddoto su Davids: «Non era forte tecnicamente, ma...»

L’ex centrocampista inglese Jenas ha svelato un aneddoto su Edgar Davids

Intervistato da FourFourTwo, Jermaine Jenas ha parlato così di Edgar Davids, ex Juventus.

DAVIDS – «Avevo 19 anni e lui giocava a centrocampo con Nedved, la Juventus aveva una grande squadra. In porta c’era Buffon, davanti la coppia era composta Trezeguet e Del Piero. Mi ricordo di aver vinto il premio di uomo partita e che Davids era stato sostituito. E quindi ho pensato ‘bene, un bel risultato, giocare meglio di Davids a centrocampo’. Edgar era una stella. Quando è arrivato al Tottenham, ho capito molto di più che tipo fosse. Tecnicamente non era così forte come me lo immaginavo, lo avevo visto nelle pubblicità in cui faceva un sacco di giochetti, ma non era assolutamente quello che lo rendeva il calciatore che è stato».

