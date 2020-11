Raul Jimenez è stato a lungo accostato alla Juventus l’ultima estate, prima della permanenza con la maglia del Wolverhampton

E’ stato a lungo nella lista della Juventus, prima dell’arrivo di Arthur e McKennie e dunque della chiusura degli slot disponibili per la casella dedicata agli extracomunitari in casa bianconera.

Raul Jimenez è rimasto al Wolverhampton, felice della scelta di proseguire l’avventura con la squadra inglese: «Un giorno mi sono svegliato e mi voleva la Juventus, un altro il Manchester United e quello che so è che ci sono stati degli approcci. Ma un accordo non è mai stato raggiunto – le sue parole a TUDN – Al Wolverhampton sono molto felice, non è mai sbagliato stare in un posto dove si sta bene».

