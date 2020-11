Juventus, l’attacco di Graziani: «Senza la vittoria a tavolino avrebbe i punti del Cagliari»

Ciccio Graziani ha lanciato una frecciata alla Juventus di Andrea Pirlo

Ciccio Graziani, ex storico attaccante italiano, ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha lanciato una frecciata alla Juventus commentando la classifica di Serie A.

««È un campionato anomalo, può succedere di tutto. La Juventus senza quel 3-0 a tavolino avrebbe gli stessi punti di Sampdoria e Cagliari. È vero che avrebbero una partita in meno, ma è col Napoli e può succedere di tutto. Non giocare quella partita è una sconfitta per tutto il calcio italiano, il risultato deve venire dal campo. Il Napoli senza punto di penalizzazione sarebbe proprio dietro al Milan. Ma se a fine stagione il Napoli dovesse arrivare a pari punti con una squadra e venisse penalizzata dal 3-0 a tavolino e dal punto di penalizzazione? È impensabile».