Juventus, Maifredi critico su Allegri: «Pensavo tornasse con qualche idea in più»

L’ex allenatore bianconero Maifredi ha puntato il dito contro la gestione di Allegri in questa stagione

Intervenuto in collegamento su Sky Sport 24, Gigi Maifredi ha parlato così di Massimiliano Allegri e della Juventus.

MOURINHO, SARRI, ALLEGRI E SPALLETTI – «Nessuno dei quattro mi ha entusiasmato. Pensavo che Allegri tornasse con qualche idea in più e che riportasse la Juve dove merita. Ha preso una Juve deludente, con due coppe in bacheca e un quarto posto. Pensavo avrebbe fatto meglio di chi l’ha preceduto. Lui è stato il miglior allenatore nel gestire i grandi giocatori, doveva dimostrare di saper costruire i giocatori e non ci è riuscito».

