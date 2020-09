Juventus, Marchisio: «Pirlo saprà gestire lo spogliatoio». E sull’attaccante…

Claudio Marchisio ha parlato di Andrea Pirlo e del prossimo attaccante della Juventus

Claudio Marchisio, ex storico centrocampista della Juventus, in una intervista a Sky Sport ha parlato dell’arrivo sulla panchina bianconera di Claudio Marchisio e della ricerca del nuovo numero 9.

PIRLO – «È stata una notizia che ha preso tutti un po’ così. Al di là dell’uomo e dell’ex calciatore, ha la personalità per gestire lo spogliatoio. Non vediamo l’ora che inizi il campionato per vederlo all’opera».

ATTACCANTE – «Se il modulo sarà quello dei 3 attaccanti, la punta centrale manca in questo momento. Ho visto l’assist stupendo di Douglas Costa, che sembra sia in formissima… Guardando il calendario saranno dei mesi tosti per la Juventus. Ora serve prendere la forma migliore. Nei giorni scorsi ho scherzato su Suarez che lo aspetto a Torino… Anche Dzeko è un giocatore fantastico e i dirigenti della Juve sanno su chi puntare».