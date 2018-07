Juventus, Marotta commenta l’arrivo di Ronaldo: «Siamo felici»

Il direttore generale della Juventus, Beppe Marotta, all’uscita dall’albergo ha commentato l’arrivo di Cristiano Ronaldo ai bianconeri.

Suggestioni, rumors e indiscrezioni sono terminati. Poco più di un’ora fa Cristiano Ronaldo è divenuto ufficialmente un giocatore della Juventus che verserà nelle casse del Real Madrid 105 milioni di euro che sommandosi agli oneri accessori e all’ingaggio del portoghese raggiungono un trasferimento record di oltre 350 milioni di euro. Adesso la dirigenza non può più nascondersi evitando l’argomento e all’uscita dell’albergo di Palazzo Parigi a Milano, da dove i vertici bianconeri hanno seguito l’affare, Beppe Marotta ha dichiarato ai microfoni dei tanti giornalisti presenti che la società è felice per l’arrivo di Ronaldo. Adesso, dunque, si aspetta l’arrivo di CR7 a Torino per le visite mediche e la firma che dovrebbero arrivare nella giornata di lunedì.