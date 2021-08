Juventus, Allegri: «Grandi motivazioni, miglioriamo nella gestione»

La Juventus vista contro il Barcellona ha convinto Massimiliano Allegri: ecco le dichiarazioni del tecnico

Massimiliano Allegri, ai microfoni di Juventus Tv, ha parlato della prestazione contro il Barcellona:

LA GARA – «E’ stato un buon allenamento contro un Barcellona sicuramente molto più avanti di noi, noi è da 6 giorni che siamo tutti assieme, la squadra si è disimpegnata bene, abbiamo tirato molte volte in porta e abbiamo preso due gol su due incidenti. Meglio prenderli ora i gol che dal 22, quando iniziamo con le partite che contano. La squadra si sta allenando bene ed ha grande motivazione per fare un’ottima annata».

ESPERIMENTI – «Sono contento di quello che ha fatto Ramsey, dato che era la prima gara che giocava lì. Bernardeschi da mezzala lo avevamo già schierato, c’è stata molta attenzione da parte di tutta la squadra. Abbiamo creato molto ma bisogna migliorare anche dal punto di vista tecnico, avere una gestione diversa della partita».

GRUPPO COMPLETO – «Li ho ritrovati bene e si stanno allenando tutti bene. Dobbiamo farci trovare il 22 in una condizione buona, sapendo che non sarà ottimale per l’inizio del campionato».

CRESCITA – «Voglio vedere una crescita fisica, cercheremo di andare a migliorare la gestione della palla, della partita. Sabato abbiamo un altro test importante».

