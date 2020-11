Il legale del Napoli, Mattia Grassani, annuncia altri ricorsi dopo la conferma della sconfitta a tavolino e del punto di penalizzazione

Mattia Grassani, legale del Napoli, ha annunciato ai microfoni di Rai Sport che gli azzurri non si fermeranno dopo l’esito negativo del ricorso per la gara contro la Juve.

«Un’accusa di slealtà che indigna tutti. Il Napoli non aveva alcuna scelta in quelle ore concitate della vigilia, aveva in mano provvedimenti e ordinanze di due Asl e del gabinetto della Regione Campania che vietavano al club di viaggiare per ragioni di salute pubblica, per questo il Napoli non si arrende e non si arrenderà mai, andando avanti con i ricorsi, eventualmente anche attraverso la giustizia amministrativa».