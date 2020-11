Juventus-Napoli, avvocato Grassani: «Fiduciosi per il ricorso»

Il legale del Napoli, Mattia Grassani, parla in vista dell’esito del ricorso: l’udienza è prevista domani alle 15.30

Il legale del Napoli, Mattia Grassani, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport nel corso di 90° minuto.

«Noi riteniamo che domani la Corte d’Appello possa ristabilire l’equità che si basa sul principio che il diritto alla salute non può essere miscelato con protocolli della Federazione. C’è un motivato ottimismo e fiducia per domani. Ci rendiamo conto come il ruolo delle Asl sia assolutamente centrale. Il Napoli non può essere penalizzato per aver osservato un provvedimento proveniente dall’autorità della #sanità nazionale».