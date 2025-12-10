Juventus News
Formazioni ufficiali Juventus Pafos, le scelte da parte dei due tecnici per la sfida di Champions League
E’ tempo di Champions League per la Juventus. I bianconeri contro il Pafos devono vincere per continuare a inseguire la qualificazione. Di seguito le formazioni ufficiali:
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti
PAFOS (4-2-3-1): Michail; Bruno, Luckassen, David Luiz, Goldar; Sunjic, Pepe; Correia, Dragomir, Orsic; Anderson Silva. Allenatore: Carcedo