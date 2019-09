Juventus, Paratici: «Mandzukic è un campione. Ha un’offerta dal Qatar»

Paratici svela ufficialmente il motivo della mancata convocazione di Mandzukic per Fiorentina Juventus: rumors di mercato confermati

Le voci di mercato trovano conferme nelle parole a Sky Sport di Paratici: Mandzukic ha la possibilità di trasferirsi in Qatar. Ecco le parole del ds alla vigilia di Fiorentina Juventus.

«Mario è stato un giocatore importantissimo per noi, un grande campione. Adesso c’è una possibilità e, in accordo con lui e il mister, pensavamo che la cosa migliore fosse non prendere parte alla trasferta. Ha un’offerta dal Qatar».