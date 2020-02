Juventus, Paratici: «Sarri? Qui tutti sono sempre in discussione»

Le parole di Fabio Paratici, CFO della Juventus, poco prima della sfida di Serie A contro il Brescia: il commento su Sarri e gli obiettivi

Intervenuto a Sky Sport, Fabio Paratici ha risposto alle domande sulla pressione sulla formazione bianconera e sull’operato di Sarri. Ecco le sue parole prima di Juventus-Brescia.

PRESSIONE – «La pressione ce la mettiamo da soli. Quando sei un professionista di alto livello ti aspetti tanto da se stesso. La pressione che mettono gli altri a noi cambia poco. In tutti gli altri campionati passati non si è mai vinto a marzo o aprile. Ma sempre a maggio, è tutto normale».

SARRI – «Qua siamo tutti i giorni sempre in discussione. Sono 10 anni che sono qui, sono otto anni che vinciamo il campionato. Abbiamo vinto 16 titoli in 8 anni e siamo sempre stati in discussione tutti».