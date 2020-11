Juventus, Pirlo: «Soddisfatto della prestazione, non pensavamo di subire gol»

Andrea Pirlo ha parlato dopo Lazio-Juventus

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match dell’Olimpico tra bianconeri e Lazio. Il tecnico bresciano ha commentato la prestazione dei suoi uomini.

ANALISI – «Abbiamo fatto una buona partita, non ci avevano mai tirato in porta… I campionati e le partite si vincono curando ogni minimo dettaglio. Capita prendere gol, siamo soddisfatti per la partita ma non per il risultato».

LA TESTA – «Viene sempre prima di tutto. La mentalità giusta di dominare la partita. Se vai con un atteggiamento non positivo fai delle brutte prestazioni. Oggi i ragazzi hanno dato il massimo».

COSA MANCA – «La cattiveria, la voglia di raggiungere questi risultati. Per vincere non dobbiamo mollare ogni minimo dettaglio. Peccato per gli ultimi 10 secondi. Stiamo cercando di proporre questo tipo di calcio: Danilo è bravo a cercare questo tipo di giocata».