Juventus: Pjanic si infortunia con la Bosnia, si attendono gli esami

Il centrocampista bosniaco della Juventus, Miralem Pjanic, si è infortunato durante la gara di Nations League contro l’Irlanda del Nord.

Nella gara d’esordio nella Nations League con la Bosnia contro l’Irlanda del Nord, il centrocampista della Juventus, Miralem Pjanic ha dovuto lasciare anzitempo il campo per infortunio. A sette minuti dalla fine del match vinto dalla Bosnia per 2-1, il giocatore bianconero è stato, difatti, sostituito per un problema fisico, di cui adesso si dovrà valutare l’entità attraverso gli accertamenti del caso.

A confermare l’infortunio è stato il commissario tecnico della Bosnia, Mehmed Bazdarevic, a fine partita, il quale ha affermato che lo staff dovrà valutare se il giocatore potrà scendere in campo durante la prossima partita contro l’Austria. Adesso Pjanic, che ha rassicurato i tifosi attraverso una storia postata su Instagram, effettuerà gli accertamenti con lo staff medico della Bosnia a Sarajevo per capire se potrà scendere in campo martedì o rientrare a Torino. Per il giocatore, classe 1990, quello di ieri è il secondo problema della stagione, dopo l’affaticamento muscolare contro la Lazio.