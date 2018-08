Infortunio Pjanic, brutte notizie per Massimiliano Allegri: il centrocampista bosniaco ha riportato un problema muscolare nel corso di Juventus-Lazio, le ultime sulle sue condizioni

Infortunio Pjanic, problema muscolare per il centrocampista nel corso di Juventus-Lazio. Tegola per il tecnico Massimiliano Allegri, con il bosniaco che ha avvertito un fastidio al flessore attorno al 60′: immediata la richiesta di cambio del mediano, con l’allenatore toscano che ha deciso di attendere qualche minuto…

Al 68′ è arrivato il cambio: il tecnico juventino ha deciso di sostituire Miralem Pjanic con Emre Can. Un problema muscolare al flessore per l’ex Roma che verrà valutato nel corso delle prossime ore dallo staff medico bianconero: una brutta notizia per la Juve, attesi aggiornamenti sulle condizioni del numero 5.