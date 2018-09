Il Manchester United ed il Paris Saint Germain, secondo la stampa francese, sono pronte a fare sul serio per l’esterno della Juventus Alex Sandro

Messa in cassaforte la quinta vittoria in campionato e la sesta stagionale, la Juventus si allena già in vista del prossimo contro il Bologna di mercoledì nel turno infrasettimanale. Mentre, dunque, i tifosi festeggiano per la striscia vincente, però, non arrivano buone notizie dalla Francia. Secondo il portale francese Le 10 Sport, difatti, continua il pressing di Manchester United e Paris Saint Germain sull’esterno della Juventus Alex Sandro. Nei giorni scorsi si era già parlato del futuro del giocatore, il quale aveva ammesso di non aver ricevuto offerte per il rinnovo da parte della società bianconera.

Adesso sembra che i Red Devils e il PSG vogliano fare sul serio per strappare l’esterno, classe 1991, alla Vecchia Signora. Il cartellino del giocatore attualmente si aggira intorno ai 40 milioni di euro, cifra sicuramente importante, ma che non dovrebbe spaventare due club simili abituati ad investimenti molto onerosi. La partenza di Alex Sandro potrebbe essere anche agevolata dal possibile arrivo di Marcelo, seguito molto dai bianconeri nell’ultimo periodo, a Torino dal Real Madrid.