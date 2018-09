Alex Sandro lancia l’allarme: «Non ho ricevuto offerte per il rinnovo»

Il terzino sinistro della Juventus, Alex Sandro, ha parlato in vista della gara di Frosinone. Il giocatore ha detto la sua anche sul rinnovo

Alex Sandro tra campo e mercato. Il terzino sinistro di proprietà della Juventus ha iniziato bene la stagione ma ha avuto un leggero calo nelle ultime due sfide. Nulla di preoccupante ma la Juve e i suoi tifosi si aspettano tanto dal brasiliano. Il giocatore ha un contratto fino al 2020 e non ha ancora rinnovato. In estate sono arrivate delle offerte ma il giocatore nega di aver chiesto la cessione. Queste le sue parole a Sky Sport: «Io non ho mai pensato di lasciare la Juventus. Rinnovo? Non ho ancora ricevuto offerte da parte della società. Ho ancora due anni di contratto, questo e il prossimo, io penso solo al campo, al presente, poi vediamo cosa succederà».

Il difensore ha poi parlato dei temi caldi, ovvero del Valencia, di CR7 e del Frosinone: «A Valencia c’è stata una vittoria di gruppo e questa è la nostra forza. Cristiano ha portato una grande qualità, io sto imparando a conoscerlo, a capire i suoi movimenti e come gli piace ricevere palla e credo che pian piano potrò regalargli qualche assist. L’ho visto motivato dopo Valencia, vuole rifarsi. Noi la miglior difesa d’Europa? Qui ci sono grandi giocatori, possiamo diventarlo ma dobbiamo lavorare tanto. enso che questa potrà essere una grande stagione per me e per i compagni. Frosinone? Conta la testa, la mentalità: dobbiamo dare il massimo».