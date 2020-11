Juventus, Queiroz (c.t. Colombia): «Cuadrado può giocare in tutti i ruoli»

Carlos Queiroz ha esaltato le qualità di Juan Cuadrado

Carlos Queiroz, commissario tecnico della Colombia, ha parlato in conferenza stampa concentrandosi anche sulle qualità di Juan Cuadrado.

«Cuadrado può essere impiegato in tutti i ruoli. L’unico ruolo che non ha fatto è il portiere. L’infortunio di James? È in una situazione particolare. Siamo in contatto con lui e con l’Everton. La decisione è di lavorare e cercare, in questo tempo a disposizione, di prepararla nel miglior modo possibile. Siamo attenti a tutti i dettagli con lo staff medico».