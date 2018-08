La Juve su Radio Deejay: in diretta tutte le partite della Champions

Accordo tra la Juventus e Radio Deejay per la trasmissione radiofonica delle partite bianconere della Champions League: previsti anche una serie di eventi allo Stadium

La Juventus sbarca in radio e lo fa con un accordo a suo modo innovativo con Radio Deejay: l’emittente radiofonica più seguita d’Italia, infatti, trasmetterà in diretta tutte le partite della Champions League bianconera di questa stagione. Non è tutto però: Radio Deejay sarà vera e propria media partner bianconera con una presenza fissa all’Allianz Stadium e si occuperà di organizzare veri e propri eventi per coinvolgere la gente prima e dopo le partite, in radio e non. Una partnership che commenta ovviamente soddisfatto Linus, storico direttore di Radio Deejay e – notoriamente – da sempre grandissimo tifoso bianconero: «Mi sembra un momento speciale per il calcio italiano e la Juventus ancora una volta è la squadra che sta aprendo la strada. Sembra la storia di Radio Deejay».

Di fatto tramite la collaborazione con Radio Deejay la Juve punta a rafforzare drasticamente la propria presenza mediatica e lo fa creando un polo che – potenzialmente – potrebbe coinvolgere milioni di tifosi in tutta Italia: l’emittente radiofonica milanese è la più seguita della Penisola con una media di 5,2 milioni di ascoltatori al giorno di media, mentre la società bianconera è la più seguita sui canali social tra quelle italiane. Non è un caso che sia proprio la Juve a commentare la partnership in questi termini: «Siamo felici di iniziare questa stagione al fianco di Radio Deejay: si tratta – seppure con modalità differenti – di realtà protagonista dell’intrattenimento».