Aaron Ramsey ha parlato prima di Juventus-Udinese

Intervenuto ai microfoni di Juventus TV, il centrocampista bianconero Aaron Ramsey ha presentato la sfida con l’Udinese a pochi minuti dal match.

PRIMA GARA DEL 2021 – «È una partita difficile per noi. Loro hanno giocatori pericolosi ma è importante per noi entrare in campo concentrati sulla nostra partita. Speriamo di ottenere i 3 punti».

PIRLO – «È un grande uomo, mi trovo molto bene con lui. Sono certo che sarà un grande tecnico».