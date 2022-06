Juventus, retroscena Di Maria: il Fideo ha già in testa il Rosario

Calciomercato Juventus: Di Maria avrebbe già in testa il Rosario in Argentina. Il retroscena sul Fideo

Come riportato dal Corriere della Sera, Angel Di Maria avrebbe già ribadito alla Juventus la sua intenzione di giocare solamente un altro anno in Europa prima di tornare in Argentina.

Il Fideo vuole un’ultima grande avventura per prendere parte al Mondiale che si giocherà a fine anno, prima di andare a concludere la carriera al Rosario Central per cui sarebbe disposto anche a rinunciare a diversi milioni di ingaggio.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24