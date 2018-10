Juventus: ricorso contro la chiusura della curva dell’Allianz Stadium

La Juventus ha reso noto di voler presentare ricorso contro la decisione del giudice sportivo di chiudere la curva a seguito dei durante la gara contro il Napoli

La Juventus, reduce dalla vittoria in campionato contro l’Udinese, la decima di fila in questa stagione, adesso potrà rifiatare in vista delle prossime gare. Il campionato e le coppe europee, difatti, si fermano per lasciare spazio alle Nazionali impegnate nella Uefa Nations League che proseguire nel corso di queste due settimane. La serie A riprenderà sabato 21 ottobre e la squadra bianconera, nell’anticipo delle 18, ospiterà in casa il Genoa del temibile bomber Piatek, capocannoniere della Serie A.

In occasione del match, però, la squadra di Massimiliano Allegri non potrà essere sostenuta dalla propria curva. Il giudice sportivo della serie A, difatti, ha sanzionato per un turno la curva dell’Allianz Stadium a seguito dei cori di discriminazione territoriale e razzisti nei confronti rispettivamente del Napoli e del difensore partenopeo Kalidou Koulibaly durante il big match del 29 settembre vinto dai bianconeri 3-1. La società piemontese, però, ha reso noto di voler presentare ricorso contro la decisione del giudice sportivo.