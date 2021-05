Juventus, rinnovo Dybala: l’argentino ha preso una decisione

Paulo Dybala è in scadenza nel 2022. Il suo futuro in bilico, ma la Joya avrebbe preso una decisione

Come riferito da Tuttosport, Paulo Dybala ha preso una decisione legata al suo futuro. L’attaccante argentino è in scadenza di contratto nel 2022, ma la situazione relativa al suo rinnovo ancora non si sblocca.

Ecco che la Joya avrebbe deciso di rimanere alla Juventus anche nella prossima stagione, con o senza prolungamento di contratto. Il rischio, a quel punto, diventerebbe perderlo a parametro zero l’estate prossima.