Juventus, rinnovo Dybala vicino: tutto merito di Allegri

La Juventus e Paulo Dybala sarebbero vicini a trovare l’accordo per il rinnovo di contratto. E il merito sarebbe di Massimiliano Allegri

Come riferito da Tuttosport, sta arrivando in Italia Jorge Antun, procuratore di Dybala, per riallacciare i discorsi relativi al rinnovo dell’argentino. La Juventus vorrebbe trovare in fretta un’intesa, ma qualsiasi faccia a faccia con Cherubini è rimandato, perché l’agente dovrà sottoporsi a 10 giorni di quarantena.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24

Da evidenziare il fatto che Dybala voglia mettere la sua firma sul nuovo contratto, legandosi ancora ai colori bianconeri. Il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri ha accelerato la possibilità di trovare un accordo: il tecnico, infatti, è un suo grande estimatore. La Juventus potrebbe offrire 10 milioni di euro più bonus a stagione fino al 2025.