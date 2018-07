Juventus, Ronaldo dalla Cina: «Felice della scelta, voglio far felici i tifosi italiani»

Cristiano Ronaldo, durante la una tournée promozionale in Cina, ha rilasciato un’intervista parlando del suo trasferimento alla Juventus.

Il neoacquisto della Juventus, Cristiano Ronaldo continua a far parlare di se dopo il trasferimento in bianconero. Il giocatore portoghese, difatti, oggi ha rilasciato un’intervista durante il suo viaggio in Cina, i cui si trova per una tournée promozionale con uno dei suoi sponsor commerciali. L’ex-Real, che non parteciperà alla tournée estiva negli USA, ha dichiarato di essere felice di aver scelto la Juventus, con cui ha firmato un contratto quadriennale, aggiungendo che l’arrivo a Torino rappresenta una delle scelte più importanti della sua vita. CR7 ha poi concluso di ritenere grandiosa l’opportunità di giocare in Italia dove vuole far felici i tifosi e raggiungere grandi traguardi.