Cristiano Ronaldo salta la tournée USA: ecco il programma juventino di CR7

Niente tournée americana per Cristiano Ronaldo che si allenerà, dal 30 luglio, a Torino. Prima partita il 12 agosto a Villar Perosa

Cristiano Ronaldo, dopo la conferenza stampa di presentazione con la Juventus, è ripartito per le vacanze. Il portoghese tornerà nel mondo bianconero il 30 luglio ma non si allenerà con il gruppo juventino che partirà alla volta degli States per la tournée estiva. I bianconeri scenderanno in campo contro la MLS All Stars e affronteranno anche la ICC, la ‘champions League estiva’, sfidando, fra le altre, proprio il Real Madrid. CR7 però non sarà in campo e i tifosi juventini dovranno attendere agosto per vedere il portoghese con la maglia della Juventus.

Cristiano Ronaldo infatti arriverà il 30 luglio e rimarrà a Torino dove inizierà un lavoro personalizzato per trovare la migliore condizione. Il giocatore non si aggregherà al gruppo di Massimiliano Allegri negli USA ma aspetterà il ritorno dei compagni per poi giocare la prima gara con la maglia della Juventus il 12 agosto, nel tradizionale appuntamento tanto caro all’Avvocato, a Villar Perosa, quello tra Juve A e Juve B. Niente America per CR7: la società ha deciso di esentare dall’impegno tutti i giocatori che hanno superato la fase a gironi a Russia 2018.