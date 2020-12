Rugani ancora out per l’ultima gara dell’anno del Rennes: il giocatore della Juventus a gennaio potrebbe cambiare maglia

Ultima gara del 2020 per il Rennes, con Daniele Rugani ancora fuori. Il difensore è stato schierato solo due volte da quando è arrivato nel club francese: da ottobre è fermo a causa di un infortunio alla coscia.

Come riporta Marca, non è escluso che il difensore torni alla Juventus a gennaio: il club bianconero potrebbe poi cederlo in Spagna, ad esempio al Valencia.