Juventus Sampdoria, no della Regione per i tifosi allo Stadium

Il match di campionato tra Juventus e Sampdoria si giocherà a porte chiuse secondo quanto riportato da Sky Sport. E’ infatti arrivato il no da parte della Regione Piemonte per un’apertura parziale dell’Allianz Stadium a mille tifosi.

La società bianconera aveva fatto richiesta ufficiale per aprire parzialmente il proprio stadio in vista della prima partita di Serie A contro la Sampdoria, in programma il prossimo 20 settembre alle 20:45.