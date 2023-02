Juventus, senti Marelli: «Il rigore? Ecco cosa ne penso»

Le parole di Luca Marelli, ex arbitro, in merito alla decisione del direttore di gara di non assegnare il calcio di rigore

Di seguito l’analisi di Luca Marelli in merito all’episodio arbitrale di Juventus-Nantes di Europa League.

PAROLE – «A mio parere sì ed anche piuttosto evidente. Sulla decisione finale ho cominciato ad avere qualche dubbio per il protrarsi della review, era evidente che Pinheiro stesse osservando qualcos’altro oltre al tocco di mano di Centonze. Ora, che Bremer si sia appoggiato sulle spalle dell’avversario è innegabile ma, come sempre, non bisogna osservare il fermo immagine perché inganna. Come ho ripetuto mille volte è necessario osservare tutta la dinamica, per evitare di essere tratti in inganno da una foto che dice poco o nulla di oggettivo: Bremer stacca molto meglio di Centonze e non spinge sulle spalle dell’avversario che, al contrario, salta poco e con le braccia in posizione innaturale. Niente cartellino rosso per DOGSO (negare un’evidente opportunità di segnare una rete, ndr) ma giallo per SPA (fermare una promettente azione d’attacco, ndr). Il portiere avrebbe avuto la possibilità di intervenire, non si può ipotizzare una chiara occasione da rete».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU JUVENTUSNEWS24