La Juventus coltiva il sogno Milinkovic Savic: ecco il piano bianconero

Milinkovic Savic è nel mirino di Manchester United e Chelsea ma rimane una speranza bianconera grazie a Jorge Mendes

Giovedì la Juventus avrà le idee un po’ più chiare. Giovedì, infatti, il calciomercato inglese chiude i battenti e le speranze di Manchester United e Chelsea di portare Milinkovic Savic ad Old Trafford o a Stanford Bridge saranno annullate. Molto dipenderà da queste ultime 48 ore che, come sempre, saranno frenetiche per le squadre d’Oltremanica. Difficile ma non impossibile ipotizzare un’offerta a tre zeri da parte delle big inglesi per il centrocampista serbo ma la Juve aspetta e spera. Se venerdì Savic sarà ancora un giocatore biancoceleste si aprirà tutta un’altra partita. In teoria ci sarebbe da battere ancora la concorrenza di Paris Saint German e Real Madrid ma i francesi si sono concentrati su Kantè mentre gli spagnoli sono alle prese con i mal di pancia interni di Modric e Kovacic. Strada spianata per i bianconeri quindi? Non proprio.

La Juventus per poter dare l’assalto al centrocampista serbo dovrebbe prima vendere Pjanic (il quale è pronto a rinnovare il contratto con i bianconeri). Dovesse partire il bosniaco, tuttavia, i campioni d’Italia potrebbero lanciarsi nella seconda mission impossible della loro estate, provando ad emulare quella di Cristiano Ronaldo. Come per il portoghese anche per Savic le speranze bianconere sono legate al procuratore, Jorge Mendes che non è però l’agente del serbo. Mendes è, tuttavia, una figura stimata sia dalla Lazio che dalla stessa famiglia Savic e il suo compito sarebbe quello di mettere d’accordo la famiglia Agnelli e Lotito. Sfida ai limiti dell’impossibile (l’ultimo scambio tra le due società risale al 2011 con Stephan Lichtsteiner), ma in un mercato pazzo come quello di quest’anno, nulla è realmente irrealizzabile.