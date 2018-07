Juve, Szczesny placa i tifosi: «Con CR7 più chance Champions, ma non è la priorità»

Juventus: il portiere Szczesny – arrivato negli USA – parla dell’approdo in squadra di Cristiano Ronaldo e delle chance Champions League bianconere in vista della nuova stagione

Se ad una squadra che ha già vinto sette campionati di fila aggiungi Cristiano Ronaldo, l’obiettivo della Champions League diventa più che realistico. Non è un’equazione matematica, ma di sicuro una possibilità più che concreta. In casa Juventus ne sono consapevoli a questo punto quasi tutti, a partire da colui che dovrà difendere la porta bianconera – in teoria – la prossima stagione: Wojciech Szczesny, dopo lo storico addio di Gigi Buffon, sarà il nuovo numero uno juventino, nonostante alle spalle abbia un rivale temibile come Mattia Perin. Reduce dalle vacanza ritardate – causa Mondiali – il polacco si è radunato ai compagni negli USA, dove ha parlato a SiriusXM FC: «Ronaldo in squadra ci dà una possibilità migliore in ottica Champions League: questo è sicuro. Vincere il trofeo è sempre il nostro obiettivo, ma con lui penso che diventi un sogno ancora più realistico», le parole di Szczesny.

«Io non penso che l’arrivo di CR7 aggiunga pressione, ma ci dà più fiducia nella sfida europea. Alla fine conta sempre giocare con i migliori e Ronaldo in squadra ci dà la convinzione che potremo giocare ancora meglio dell’anno scorso», ha aggiunto l’estremo difensore bianconero. Di base, però, resta l’obiettivo dello Scudetto numero otto di fila: «Detto questo, io non penso che solo perché abbiamo vinto sette titoli nazionali di fila, quest’anno l’obiettivo del campionato sia meno importante – ha concluso Szczesny – . Lo Scudetto è ancora il nostro principale obiettivo: la prima cosa che dobbiamo fare è concentrarci sul campionato e sulla Coppa Italia, poi con Ronaldo avremo più chance in Europa, ma come ho sempre detto quello è bonus ulteriore». Come a dire: meglio non avere troppa pressione sulle spalle in vista della Champions.