Il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny ha parlato di Cristiano Ronaldo e della nuova stagione in un’intervista a Sportsmail

Dopo il successo contro il Chievo Verona nella prima giornata di Serie A, il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny ha voluto commentare la gara in cui ha esordito Cristiano Ronaldo. In un’intervista al sito internet Sportsmail, l’estremo difensore polacco ha affermato che CR7, rimasto a digiuno contro i Clivensi, è un grande giocatore che ha aumentato la qualità della squadra e che, secondo il portiere, presto si sbloccherà trovando il suo primo gol ufficiale in bianconero. Szczesny ha, poi, proseguito parlando della stagione appena iniziata dichiarando che giocare bene e vincere in campionato, come contro il Chievo, dà fiducia al club anche in ottica Champions League, competizione che rimane uno degli obiettivi principali della Vecchia Signora.