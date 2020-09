Juventus, una telefonata di Nedved ha rassicurato Suarez

Calciomercato Juventus: Luis Suarez è l’attaccante preferito dei bianconeri

La settimana appena cominciata potrebbe essere decisiva per il passaggio di Luis Suarez alla Juventus. L’uruguaiano dovrebbe sostenere proprio in questi giorni l’esame di italiano per conseguire il passaporto comunitario, ultimo step prima del suo passaggio in bianconero.

Il Pistolero starebbe continuando a trattare con il Barcellona per la risoluzione del contratto e, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, avrebbe ricevuto anche una chiamata da Pavel Nedved che avrebbe rassicurato Suarez sulla sua importanza nel progetto della Juventus.