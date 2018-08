Juventus: a Villar Perosa 600 uomini di vigilanza per l’esordio di Ronaldo

Sabato a Villar Perosa, Cristiano Ronaldo indosserà per la prima volta la maglia della Juventus. Adottate misure di sicurezza rigide per l’evento

Sabato la Juventus affronterà l’ultimo test prima dell’inizio della stagione che si aprirà sabato 17 agosto contro il Chievo. L’ultimo match pre-campionato è la classica e storica sfida tra Juventus A e Juventus B a Villar Perosa. Quella di quest’anno, ha un valore aggiunto che ha mandato in fumo i biglietti in poche ore: l’arrivo in bianconero di Cristiano Ronaldo. I tifosi della Vecchia Signora stanno, difatti, fremendo per vedere il fenomeno portoghese con indosso la maglia bianconera e sabato sarà la prima occasione per farlo. Non mancheranno ovviamente le misure di sicurezza con 600 uomini impegnati nella vigilanza in occasione del match.

Dell’evento ha parlato a Tuttosport il sindaco di Villar Perosa, Marco Ventre, cercando di tranquillizzare gli animi affermando che quello di sabato è un appuntamento storico che va oltre CR7, anche se diversamente dagli altri anni c’è stata una richiesta spasmodica da parte dei supporters. Infine il primo cittadino ha ammesso che al campo non entreranno persone oltre al numero previsto, dato che non devono ripetersi eventi come quello di piazza San Carlo.