Juventus Women, parla Bonansea: «Europeo? È stata un’esperienza che ci ha fatto crescere, ci ha insegnato a essere concentrate fino all’ultimo»

La gioia di Bonansea per il ritorno di Sara Gama in azzurro: tutte le parole della calciatrice della Juventus Women

Barbara Bonansea, attaccante della Juventus Women, è intervenuta in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale Femminile.

PAROLE – «È passato del tempo dall’ultima gara giocata, ma in realtà è come se non fossimo mai andate via, c’è sempre una bella energia e un bel clima tra di noi. Siamo tante, ma ci troviamo bene e si respira una bella aria».

POST EUROPEO – «È stata un’esperienza che ci ha fatto crescere, ci ha insegnato a essere concentrate fino all’ultimo secondo, che allora ha pesato, ma credo sia stato un Europeo bellissimo, un’esperienza non indifferente. E non manca la voglia di rifarsi, dopo i tanti ricordi belli che ci portiamo dietro: in sala relax era bello ritrovarsi, c’erano tanti gruppi, e anche un muro dove tutte potevamo scrivere e mettere le nostre foto. Era una nostra stanza».

SARA GAMA – «Ne parlavamo ieri, quando l’abbiamo vista qui a Coverciano vestita come noi, ci faceva strano rivederla con noi. Ma è stato bello, è una presenza che dà veramente tanto, anche da calciatrice riusciva sempre a tenere altissima l’attenzione, e son certa che saprà farlo anche adesso nel ruolo di Capo Delegazione. Ci darà quel qualcosa in più per migliorare ancora, e farà anche molto per il calcio femminile. Non credo proprio si fermerà solo alla Nazionale».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA DI BONANSEA SU JUVENTUSNEW24